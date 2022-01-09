ولاية معسكر تصدر بيانا عن أسعار الخبز

أنهى عبد الخالق صيودة والي ولاية معسكر، إلى كافة علم كافة مواطنات و مواطني ولاية معسكر. أن سعر بيع الخبز العادي مقنن بـى10 دج للخبزة.

وأشار والي ولاية معسكر في البيان الصادر اليوم الأحد، أن أي رفع لسعره المقنن يبقى خارج الأطر والقوانين المعمول بها.

في حين تحتفظ مصالح الولاية ممثلة في مصالح التجارة بحق المتابعة القضائية ضد كل صاحب مخبزة. عبر إقليم الولاية يرفع سعر الخبز العادي لأكثر من 10.دج

ودعا والي الولاية مواطنات ومواطني الولاية للتبليغ عن أي مخبزة ترفع السعر العادي عن سعره المقنن.

هذا في إنتظار ما يسفر عنه لقاء مملثي المخبزات على المستوى الوطني مع مصالح وزارة التجارة و ترقية الصادرات.

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