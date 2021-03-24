ولاية واحدة فقط تسجل أزيد 10 حالات.. تراجع محسوس في عدد الإصابات بكورونا حسب الولايات

شهدت معدلات الإصابة بفيروس كورونا بولايات الوطن خلال الفترة الأخيرة تراجعا محسوسا.

وحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة، فإن ان 26 ولاية لم تسجل أية حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

في المقابل سجلت 21 ولاية أقل من 9 حالات، فيما سجلت ولاية واحدة فقط أزيد من 10حالات.

والجدير بالذكر، إلى ان الجزائر سجلت اليوم 89 إصابة جديدة،3 حالات وفاة، و84 حالة شفاء.

ودعت الوزارة في الأخير، المواطنين إلى اليقظة، احترام قواعد النظافة والمسافةالجسدية، الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي .