ولاية ورقلة تكرم متفوقيها دراسيا

تم تكريم 52 تلميذا بولاية ورقلة ممن تفوقوا في مختلف الشهادات الخاصة بالأطوار النهائية التعليمية الثلاثة للموسم الدراسي 2017-2018.

وجرى خلال هذا الحفل الذي نظم اليوم بمقر الولاية وأشرف عليه والي الولاية عبد القادر جلاوي.

تكريم بخصوص شهادة التعليم الابتدائي 22 تلميذا من بينهم عشرة من ذوي الإحتجاجات الخاصة.

إلى جانب تكريم 10 تلاميذ في شهادة التعليم المتوسط و20 آخرا في شهادة البكالوريا.

حيث سلمت لهم أوسمة التفوق و شهادات شرفية بالإضافة إلى حواسيب محمولة.

كما منحت شهادات شرفية وجوائز قيمة للمؤسسات التعليمية التي كانت قد تحصلت على أعلى نسب النجاح.