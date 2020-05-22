ولاية وهران: المؤسسات الاستراتيجية والحساسة تستفيد من الرخص الإستثنائية للتنقل

أنهى والي ولاية وهران إلى علم كافة المواطنين وكذا مسؤولي المؤسسات والإدارات العمومية بالولاية، أنه سيتم خلال يومي العيد اتخاذ جملة من الإجراءات.

يأتي هذا تنفيذا لتعليمات الوزير الأول، المتضمنة تطبيق تدابير تكميلية للوقاية من تطور جائحة كورونا (covid 19)، الخاصة بيومي عيد الفطر المبارك، الذين سيتم خلالهما تطبيق حجر جزئي منزلي عبر القطر الوطني من الساعة الواحدة (13سا) زولاً إلى غاية الساعة السابعة (07سا) صباحاً.

وسيتم خلال يومي العيد تعليق حركة المرور لجميع السيارات والدراجات النارية مابين الولايات وداخل الولاية، الحد من تنقل الأشخاص وتجنب الحشود والتجمعات مهما كان شكلها.

كما سيتم تعليق العمل بالرخص الإستثنائية للتنقل، سواء داخل أو خارج الولاية، ما عدا المؤسسات الإستراتيجية والحساسة التي يفرض نظام الإستمرارية والدوام في النشاط أو الحالات الإنسانية المتعلقة بالإستعجالات الطبية لاسيما عمال مؤسسات النظافة العمومية، عمال المخابز ومحلات التموين بالمواد الغذائية الأساسية، محطات الخدمات، عمال الميناء والمطار، عمال مؤسستي سونلغاز وسيور، عمال المستشفيات والعيادات الطبية والصيدليات، متطوعي مؤسسة سبل الخيرات، عمال الفنادق المسخرة لإيواء وإطعام الأطقم الطبية، عمال الإذاعة والتلفزيون والصحفيين المكلفين بمهمة، عمال المؤسسات البتروكماوية المتواجدة بالمنطقتين الصناعيتين آرزيو وبطيوة.

كما يخص الاستثناء أيضا، مؤسسة النقل لعمال سوناطراك، عمال وموظفو وحراس الإدارات العمومية الولاية والبلديات، عمال الشركات الخاصة المكلفون بمهمة أو بضمان المداومة، أعوان شركات الحراسة والأمن للمؤسسات التي لديها خصوصيات طاقوية، مصانع تكرير السكر، نفطال، توسيالي ومؤسسات مصانع الإسمنت.

وفيما يخص تعليق حركة المرور داخل الولاية، يؤكد الوالي انه سيتم خلال يومي عيد الفطر المبارك، منع حركة المرور بالنسبة لجميع السيارات والمركبات والدراجات النارية، ويظل هذا الإجراء مطبقا حتى خارج اوقات الحجر الصحي المنزلي، اي تمنع الحركة 24/24 ساعة خلال هذين اليومين.