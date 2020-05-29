ولاية وهران: هذه الإجراءات الجديدة الخاصة بالحجر المنزلي الجزئي

أصدرت ولاية وهران، اليوم الجمعة، بيانا، حول الإجراءات الجديدة الخاصة بالحجر المنزلي الجزئي.

وجاء في بيان ولاية وهران، أنه تبعا لقرار الوزير الأول تمديد فترة الحجر المنزلي الجزئي على المستوى الوطني، يعلم والي ولاية وهران أنه تم تطبيق حجر جزئي منزلي من الساعة الخامسة مساء إلى الساعة السابعة من صباح اليوم الـموالي، على ولاية وهران، ابتداء من يوم السبت 30 ماي إلى غاية يوم السبت 13 جوان 2020.

ودعا بيان ولاية وهران المواطنين والـمواطنات إلى مواصلة الجهود المبذولة في مجال الامتثال لتدابير النظافة، وإلزامية ارتداء القناع الواقي، والتباعد الاجتماعي، وكذا جميع التدابير الوقائية التي تمليها السلطة الصحية، من أجل الـمساهمة في كسر سلسلة تفشي وباء كوفيد 19.