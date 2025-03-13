ولاية الجزائر.. بلاغ هام حول استخراج الوثائق المتعلقة بملفات عدل 3 

أصدرت مصالح ولاية الجزائر بيانا، مساء الخميس، تعلم فيه كافة المواطنين الراغبين في استكمال استخراج الوثائق المتعلقة بملفات عدل (3 AADL).

وأوضحت مصالح الولاية - عبر صفحتها على فيسبوك – أن كافة شبابيك مصلحة الحالة المدنية على مستوى جميع بلديات العاصمة البالغ عددها 57 بلدية. ستفتح أبوابها ابتداءً من يوم غد الجمعة 14 مارس 2025. من الساعة التاسعة (21:00) مساء، إلى غاية الحادية عشرة والنصف (23:30) مساءً.

وهذا، من أجل تمكين الساكنة من استخراج الوثائق المطلوبة في ظروف جيدة. إلى غاية نهاية هذه العملية.