ولاية تيات تكذب خبر تشغيل وحدة انتاج الاكسجين متوقفة منذ 15 سنة

أصدرت مصالح ولاية تيارت اليوم الخميس بيانا تكذب من خلاله خبر تشغيل وحدة انتاج الاكسجين بتيارت والمتوقفة منذ 15 سنة. وأوضح البيان أن تشغيل وحدة انتاج الاكسجين والمتوقفة منذ 15 سنة الذي نشر عبر الفيسبوك لا أساس له من الصحة

كما اكد والي الولاية اشغال اعادت تشغيل وحدة انتاج الاكسجين تبقى جارية لحد الساعه .وتم تكليف مجموعة من المهندسين والتقنيين. حيث يعملون ليلا نهار لإعادة تشغيلها.

وهذا أكدت مصالح الولاية أن الوالي سيخبر الرأي العام بأي مستجدات جديدة كما ذكر الوالي إلى عدم الإصغاء إلى الاخبار الكاذبة والمغلوطة .