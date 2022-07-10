ولاية تيبازة تمنع التخييم والتجوال في الغابات بإستثناء هذه الفئة

منع والي ولاية تيبازة أبو بكر الصّديق بوستة منع جميع النشاطات داخل الفضاءات و الأملاك الغابية طيلة موسم مكافحة حرائق الغابات الممتد إلى غاية نهاية شهر سبتمبر.

وحسب ماأعلنته مصالح الولاية نقلا عن وأج أن قرار لمنع يدخل حيز حيز التطبيق بدء من يوم غد السبت (عيد الأضحى). بمنع تجوال المواطنين والمركبات والدراجات وكل نشاط داخل الفضاءات الغابية من أجل التخييم أوالراحة أوالاستجمام والترفيه في إطار حماية غابات الولاية من الحرائق.

واضافت مصالح الولاية أن القرار تضمن أيضا منع ركن السيارات والدراجات أوتجوال الأشخاص راجلين أوراكبين المركبات أوالدراجات داخل أوبمحاذاة الأملاك الغابية مع التأكيد على هذه التدابير التي تدخل حيز التنفيذ بدء من يوم غد السبت بمناسبة عيد الأضحى، حيث تم منع إقامة موائد شواء أو الطهي أو التجمعات داخل الأملاك الغابة، استنادا للمصادر.

وجاء في أحكام هذا القرار الولائي منع صناعة الفحم داخل الفضاءات الغابية أو بمحاذات الغابات، طيلة سريان مفعول هذه التدابير عبر جميع مناطق الولاية، حسب نفس المصدر.

كما إستثنى القرار الولائي، السكان المقيمين والجمعيات و المؤسسات، الحائزين على رخص استثنائية مع استخراج أيضا رخص استثنائية للمركبات أوالشاحنات في حال اقتضت الضرورة دخولها للفضاءات الغابية.

بالإضافة إلى “الأفراد التابعين لمختلف الهيئات والإدارات العمومية التي تتطلب الوضعيات الطارئة تواجدهم بعين المكان”، فيما يتعرض كل مخالف لأحكام هذا القرار لعقوبات منصوص عليها قانونا.

وجاء هذا القرار إستنادا إلى التنظيمات والتشريعات المنظمة للأملاك الغابية الوطنية، بهدف حمايتها و المحافظة عليها واتخاذ تدابير وقائية للحيلولة دون وقوع حرائق طوال موسم حماية الغابات من الحرائق.