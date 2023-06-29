ولايتان جزائريتان في قائمة المدن الأكثر حرا بالعالم

دخلت ولايتين جزائريتين، قائمة المدن الأكثر حرا على مستوى العالم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

ويتعلق الأمر بكل من ولاية أدرار والتي جاءت في المرتبة الـ10 بالعالم، بـ45.8 درجة مؤوية، وكذا تندوف والتي جاءت في المرتبة الـ15 بـ45.5 درجو مؤوية.

وصنف موقع “Eldoradowheather” في آخر تحديث له، مدينتي أدرار وتندوف مع المدن الأكثر حرا في العالم.

كما ضمت القائمة مدنا سعودية، كويتية، إيرانية وباكستانية حيث جاء في المرتبة الأولى مدينة في باكستان التي سجلت 49 درجة مؤوية.