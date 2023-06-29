ولايتان جزائريتان ضمن قائمة المدن الأكثر حرا في العالم

صنف موقع “Eldorado Weather” المتخصص في درجات الحرارة عبر العالم ولايتان جزائريتان ضمن قائمة المدن الاكثر حرا في العالم خلال 24 ساعة الاخيرة.

ونشر ذات الموقع في أخر تحديث له قائمة المدن الاكثر حرا في العالم أين جاءت ولاية ادرار في المركز العاشر بـ45.8 درجة مئوية.من بين 15 المدن الأكثر حرارة. في حين جاءت ولاية تندوف في المركز الـ15 بـ45.5 درجة مئوية.

وتصدرت القائمة ولاية باكستانية بـ 49 درجة مئوية، متبوعة بمدينة احواز الإيرانية بـ 47.4 درجة مئوية.