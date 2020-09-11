ولايتان فقط خارج “القائمة الحمراء”.. رقم قياسي بوباء “كورونا” في تونس بـ 465 إصابة جديدة!

أعلنت وزارة الصحة في تونس تسجيل 465 حالة إصابة جديدة، و117 تحليل إيجابي لحالات سابقة ما تزال حاملة للفيروس.

وكشفت الوزارة على صفحتها في “الفايسبوك”، أمس الخميس، بأن العدد الإجمالي للإصابات بفيروس “كورونا” بلغ يوم 8 سبتمبر الجاري، 5882 حالة.

مؤكدة تسجيل منذ فتح الحدود في 27 جوان الفارط، 4681 حالة حاملة للفيروس، منها 591 وافدة و 4043 محلية و49 وفاة.

كما يتم التكفل بـ 88 مصابا في المستشفيات، بينهم 26 مريضا بأقسام العناية المركزة، فيما بلغ عدد الحالات النشيطة 3874 وعدد المرضى الحاملين للأعراض 592.

وارتفع عدد الولايات المسجلة في “القائمة الحمراء” إلى 22 ولاية، تترأسها قابس وبن عروس، فيما تبقى ولايتان فقط خارج القائمة وهما “زغوان” و”توزر”.

للإشارة، فإن المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، أكدت أن هذه الحصيلة هي لتحاليل رُفعت من قبل وليست في يوم واحد.