ولايتا عين الدفلى وتيارت ضمن برنامج الاستثمار الاجتماعي لسوناطراك 

واصلت سوناطراك بحر الأسبوع الماضي تنفيذ برنامج الإستثمار الإجتماعي. على مستوى ولايات عين الدفلى وتيارت. في إطار استراتيجيتها الإجتماعية. للمساهمة في تنمية المناطق المعزولة عبر تمويل مشروعين لربط المنازل الريفية بالكهرباء.

ففي مقر ولاية عين الدفلى، تم يوم 16 جانفي 2023 الإمضاء مع المجلس الشعبي لبلدية واد الجمعة. على إتفاقية تمويل مشروع ربط بالكهرباء الريفية لفائدة 75 عائلة بقرية أولاد جعادنية.

الإتفاقية الثانية تم إمضاءها يوم 19 جانفي 2023 مع بلدية نعيمة بولاية تيارت. حيث تهدف الاتفاقية إلى تزويد 22 عائلة بأطقم فردية من الطاقة الشمسية. على مستوى منطقة الحرايقة النائية.

مؤسسة سوناطراك في خدمة التنمية والمجتمع لأزيد من نصف قرن. كما تسعى سوناطراك إلى تنفيذ برنامجها للإستثمار الإجتماعي. بكل مسؤولية من أجل المساهمة في تحقيق التنمية المحلية للمناطق المعزولة. بالموازاة مع جهود الدولة. باعتبارها شركة مواطنة لها التزاماتها الوطنية ولها بصمتها المتميزة.