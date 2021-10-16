“ولا تيْأَسوا مِن رَوْحِ الله إنّه لا ييْأَسُ مِن رَوْح الله إلا القومُ الكافرون”

فحين يرحل الأمل من حياتنا ولم يبقى إلا بقايا أشلاء نلملمها نقف حائرين ترسو على أعيننا المدامع.. حين رحل الأمل صار العالم اسود حالك اشد من سواد الليل..

استعيدوا الأمل..

فالأمل هو الزاد في طريق العمل.. هو المؤنس والحبيب في زمن الغربة.. هو ثقتنا بأنفسنا وقدراتنا اللامحدودة.. الأمل هو تلك النافذة الصغيرة التي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح آفاقا واسعة في الحياة من خلالها يدخل نور ليضئ لنا الدروب المعتمة التي قد تخلفها نوائب الدهر.. الأمل هو المحرك الخفي لخطوات الإنسان الواثقة على درب الحياة إلي المرتقى الصاعد والقمة العالية.. الأمل هو الشوق الدائم لغد مشرق تنتهي فيه الشرور وتختفي فيه الآلام ويموت فيه الحقد والحسد والغدر والكراهية .

الأمل يا سادة هو تلك الشربة من الماء لمن أسقطه العطش وعجز عن الوقوف.. الأمل هو بمثابة الشمس في كبد السماء وعلينا أن نراه دائما..

فالأمل سلوى الخاطر.. وأنس المولع.. وعوض المفقود..