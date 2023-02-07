ولدته أمه تحت الأنقاض.. فيديو إنقاذ رضيع في سوريا يتصدر “التراندات العالمية”

تداول مستخدمو التواصل الاجتماعي فيديو لرجل سوري، وهو يركض بسرعة وبين ذراعيه طفل رضيع، والذي يبدو عليه أنه حديث الولادة. وكان يركض بسرعة لينقذه من برودة الجو ويبحث عن غطاء له.

ولم تمر إلا ساعات قليلة ويصبح الفيديو وصورة الرضيع في تراندات العالمية. موضحين أن والدته قد توفيت بعد ولادته وتركته وحيدًا لمواجهة العالم، وذلك في بلدة جندرس شمال غرب حلب في سوريا.

ويتصدر الآن كل من الأم والرضيع تريند فيسبوك، حيث انتشر الفيديو بسرعة البرق بين مستخدمي فيسبوك. وحاز الفيديو على تعاطف كبير بين مستخدمي فيس بوك من جميع أنحاء الوطن العربي. معبرين عن حزنهم وأسفهم لهذا الحدث المؤسف الذي تعرضت له سوريا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها.

وتفاعل عدد كبير من مستخدمي فيسبوك مع الفيديو، حيث حصد الفيديو على آلاف التعليقات، التي تدعو بالرحمة للأم. وتدعو الله بأن يحفظ الطفل الرضيع وينجيه، كما حصل على عدد كبير من المشاركة والتفاعل.

وفي سياق ذلك، قد انتشر في صباح اليوم فيديو لشاب تحت الأنقاض وهو يستغيث لإنقاذه من تحتها. وأيضا فيديو لأحد الآباء في سوريا وهو يلقن ولده الشهادة أثناء الزلزال، وغيرها من الفيديوهات. التي يتم فيها إنقاذ أطفال من تحت الأنقاض بعد أن رعاهم الله وحفظهم من هذه الفاجعة دون أي ضرر.

ويذكر أن زلزال “الاثنين الأسود”، يعد من أكبر الزلازل التي شهدتها المنطقة منذ عام 1990، وأن تركيا وسوريا هم أكثر الدول التي تضررت بسبب هذا الزلزال. وقد شعر بالزلزال بعض الدول الأخرى بما فيها مصر، لكن بتأثير أقل من الذي شهدته تركيا وسوريا.