ولدعباس :” واحد من العرب ما دار مزية في الجزائر خلال العشرية السوداء”

قال الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، اليوم الأربعاء، إنّ الجزائر لم تتلق أي مساعدات مالية من الدول العربية، خلال الأزمة التي مرت بها في التسعينيات.

وأشاد ولد عباس بالإنجازات التي قام بها رئيس الجمهورية طيلة فترة حكمه.

مشيرا الى أن بوتفليقة أخرج الجزائر من أزمة إقتصادية وسياسية كانت تعيشها في الأشهر الأولى من حكمه.

بسبب الظروف الصعبة التي مرت بها الجزائر أنذاك.

وفي هذا السياق قال الأمين العام للأفلان، إنّ الدول العربية لم تقدم مساعدات مالية للجزائر،

وإنما كانت تقرضها أموال، قائلا:”واحد ما دار فينا مزيا.. كانوا يسلفولنا وردينالهم”.