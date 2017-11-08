ولد السالك يرد على خطاب ملك المغرب

رد اليوم الأربعاء، وزير الشؤون الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك.

على خطاب ملك المغرب بالقول أنّ “المغرب يسبح عكس التيار”.

وقال ولد السالك في ندوة صحفية نشطها اليوم بمقر السفارة الصحراوية بالجزائر

أن النهج المتعنت والصبياني الذي سلكه ملك المغرب، سيقود العرش العلوي لا محالة إلى الهاوية.

فالتنكر للاتفاق الذي وقع عليه والده الحسن الثاني بعد 16 سنة من الحرب بين الجيشين الصحراوي والمغربي.

والدوس على قرارات الشرعية الدولية في محاولة لصد أنظار شعبه المتطلع لأبسط حقوق المواطنة والكرامة والسيادة.

سيؤدي بالشعب المغربي إلى المزيد من الفقر والجهل والحرمان، وبالمملكة المغربية إلى مستقبل مجهول وعزلة أكبر.

و قال ولد السالك، إن أسلحة المخدرات والخمور والدعارة المفضلة لدى المحتل المغربي في حربه الهمجية على المنطقة .

“لن تنال من إرادة الشعب الصحراوي الأبي في الاستمرار في كفاحه التحريري حتى الاستقلال التام غير المنقوص”.

