ولد الشيخ: “موريتانيا حريصة على التعاون مع الجزائر في المجالين الإقتصادي والتجاري”

أكد وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، حرص بلاده على تعزيز التعاون الإقتصادي والتجاري مع الجزائر، حسب ما جاء في بيان لوزارة التجارة.

كما أشار ولد الشيخ، خلال لقائه مع وزير التجارة سعيد جلاب، أمس الأحد، بالجزائر العاصمة، إلى تنظيم موريتانيا لمعرض خاص بالمنتجات الجزائرية.

بهدف تعريفها لدى المستهلك الموريتاني، وبذلك تعزيز التبادلات التجارية بين البلدين، معبرا على إستعداد بلاده لإستقبال الشركات الجزائرية.

من جهته تطرق جلاب إلى أهمية السوق الموريتانية بالنسبة للجزائر، داعيا إلى “المزيد من العمل سويا لتطوير و ترقية الصادرات الجزائرية في إتجاه هذا البلد.

كما تحدث الطرفان خلال هذا اللقاء حول العديد من القضايا ذات الإهتمام المشترك و الإرادة المشتركة للرقي بالعلاقات الثنائية إلى أعلى المستويات”.