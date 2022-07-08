ولد براهم ونايلي تلتحقان بنادي بريست

أعلنت إدارة نادي بريست الفرنسي، اليوم الجمعة، تعاقدها مع ثنائي المنتخب الوطني الجزائري، ولد براهم، ونايلي، ضمن الميركاتو الصيفي الجاري.

وتتعلق الصفقة الأولى، بمهاجمة المنتخب الوطني النسوي، ونادي بريست سابقا، نيهاد نايلي (21 عاما).

كما أمضت لاعبت وسط الميدان أميرة ولد براهم، هي الأخرى على عقد يربطها بنادي بريست، قادمة من أورليان.

ونشرت إدارة نادي بريست الفرنسي، عبر الحساب الرسمي للفريق، صور ترسيم التحاق نايلي، وولد براهم، بالفريق.

ومن شأن هذه المغامرة الجديد، منح خبرة أكبر لنهاد نايلي، وأمير ولد براهم، والتي ستوضفانها مع المنتخب الوطني النسوي مستقبلا.