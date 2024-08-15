ولد حمو وعاشور جديد نصر حسين داي

تعاقد فريق نصر حسين داي مع الثنائي نوفل ولد حمو وفاتح عاشور في فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليا لينظم إلى قافلة الفريق.

وأكدت إدارة النصرية، تعاقدها مع نوفل ولد حمو، الذي ينشط كمتوسط ميدان هجومي، قادما من نادي ترجي مستغانم.

كما أكدت خبر تعاقدها مع فاتح عاشور الذي ينشط في منصب مدافع أيمن قادما من نادي أولمبي الشلف.

و من المنتظر، آن يلتحق الثنائي بالفريق في قادم الساعات، قبل التنقل إلى تونس يوم غد للشروع في التربص الصيفي قبل انطلاق المنافسة الرسمية.

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