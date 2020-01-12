ولد زميرلي:”أبعدنا لحلو رسميا ولا علاقة لي ببيع توقاي”

الرياضة
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ولد زميرلي:”أبعدنا لحلو رسميا ولا علاقة لي ببيع توقاي” صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

أكد رئيس مجلس إدارة فريق نصر حسين داي “محفوظ ولد زميرلي” انه قرر إبعاد مراد لحلو من النادي وتعويضه بشعبان مرزقان.

“ولد زميرلي” نزل ضيفا أمسية اليوم الأحد على برنامج “ستاد النهار” في تلفزيون النهار وتحدث عن العديد من الأمور أبرزها قضية توقاي.

“أبعدنا مراد لحلو من منصب مدير عام رياضي بسبب غضب الأنصار وقررنا تعويضه بشعبان مرزقان الذي سيكون مكلف بالإستقدامات وجلب مدرب جديد”.

“قلت للحلو “جيب شوية دراهم للنصرية” فكان رده “دراهم ولادي مانمدهمش للنصرية”.

“ليست لي اي علاقة ببيع المدافع توقاي لفريق الترجي الرياضي التونسي ولحلو هو من قام بتسريحه”.


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