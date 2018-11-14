ولد زميرلي: “دزيري كان في اتصالات مع البرج قبل مغادرته النصرية”

عاد رئيس نصر حسين داي، محفوظ ولد زميرلي، لقضية دزيري بلال، مؤكدا أن هذا الأخير كان في اتصالات مسبقة مع إدارة أهلي برج بوعريريج، قبل مغادرته النصرية.

وصرح ولد زميرلي، في هذا الخصوص: “رحيل دزيري بلال، لم يؤثر على أداء فريقنا، انتهى النصيب بين دزيري والنصرية، بعد الخدمات التي قدمها كل طرف للآخر”.

وأضاف: “إدارة النصرية لم تدفع بدزيري لمغادرة الفريق، ربما هذا ما شعر به هو، لكنه ليس الواقع، وإعلاني الإستقالة في السابق لم يكن بسببه”.

وتابع: “ذهاب بلال لأهلي برج بوعريريج مباشرة بعد مغادرته النصرية، يؤكد أنه كان على اتصالات مع إدارة البرج، قبل إعلانه مغادرة النصرية”.

وبخصوص المدرب المقبل للفريق أوضح: “الإدارة تدرس حاليا السير الذاتية للعديد من المدربين، لاختيار الأنسب لفريقنا الشاب، الذي يملك مؤهلات كبيرة”.