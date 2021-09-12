ولد زميرلي يعلن إنسحابه ويرحب بالرئيس الجديد للفريق

عقد فريق نصر حسين داي اليوم الأحد جمعيته العامة من أجل تعيين رئيسا جديدا وذلك بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة، حيثتقدم امو شيريفي من أجل الترشح لرئاسة النادي بعدما قدم صكا كضمان، بالإضافة إلى منحه أسبوع من أجل تسديد جميع ديون النادي.

وتحدث محفوظ ولد زميرلي اليوم الأحد لتلفزيون النهار أين أعلن إنسحابه رسميا من رئاسة فريق نصر حسين داي قائلا:

“هناك بعض الديون العالقة مع اللاعبين، وكل ما عليه سوى تسديدها ونسلمه رئاسة نصر حسين داي، إن شاء الله يكون عند حسن ضن الأنصار ونحن نتمنى له النجاح وأن ينجز أفضل مما أنجزناه سابقا”.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط



https://vb.me/EnnaharTVfb