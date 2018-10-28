ولد عباس:”أنا مرتاح بتعيين بوعبد الله على رأس الكتلة البرلمانية للأفلان”

قال الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس،إنّه مرتاح بتنصيب محمد بوعبد الله كرئيس الكتلى البرلمانية لحزب “الافلان”خلفا لمعاذ بوشارب .

و خلال مراسيم تنصيب رئيس الكتلة البرلمانية للافلان اليوم الأحد ،أضاف ولد عباس، أن محمد بوعبد الله هو مناضل قديم في الحزب ومعروف بمواقفه المساندة لحزب وبرنامج رئيس الجمهورية “.

مشيرا أن الرئيس الكتلة الربلمانية الجديد لديه تجرية وإنسان متواضع .

كما قال ولد عباس ،إنه هناك تحديات مصيرية تزامنا مع اقتراب انطلاق الحملة الانتاخابية، مايتطلب تظافر كل الجهود لمواجهتها وانجاح هذا الموعد الهام .