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ولد عباس:”أنا نحب ناكل الرايب تاع جدودي ماشي الياغوت”

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ولد عباس:”أنا نحب ناكل الرايب تاع جدودي ماشي الياغوت”
بقلم إيمان علي إسماعيل

في رد له على الأمين العام للأرندي، قال الأمين العام للأفلان، جمال ولد عباس،

“أنا مانحبش ناكل الياغوت أنا ناكل الرايب تاع جدودي”.

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