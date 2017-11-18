ولد عباس:”أنا نحب ناكل الرايب تاع جدودي ماشي الياغوت”

توجّه الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، اليوم السبت، بالشكر لبرنامجه "طالع هابط" لمساهمته في حل العديد من المشاكل في عدةولايات.
وخلال تنشيطه لتجمع شعبي بتيزي وزو،…
أوقفت مصالح الشرطة القضائية لولاية البليدة، شخصا كان في حالة جد متقدمة من السكر، حاول قتل مواطن وسط المدينة.
الشكوى تلقتها مصالح الشرطة من قبل مكالمة…
أحصت الحماية المدنية عدة حوادث مرور، منها 11 حادث الأكثر دموية تسببت في وفاة 08 شخص وإصابة 36 بجروح.
أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية الوادي،…
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