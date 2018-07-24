ولد عباس: “أبدا.. نحناح لم يساوم الرئيس بوتفليقة في 99”

كشف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أنّ المرحوم محفوظ نحناح لم يساوم الرئيس بوتفليقة في إنتخابات 1999.

بدأ ولد عباس الإجتماع الذي عقده رفقة رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، بالتوضيح حول قضية المرحوم محفوظ نحناح.

وقال: “أود أن أصحح كلامي بخصوص نحناح.. كان هناك سوء تفاهم، وأنا قلت أن نحناح في 1999 أبدا لم يساوم الرئيس بوتفليقة”.

وأضاف: “نحناح كان شخصية وطنية وكان من الضروري جدا، أنّ أوضح وأصحح التصريح وكانت لي علاقة صداقة حميمية معه”.

وتابع: “كان رحمة الله عليه شخصية وطنية”.