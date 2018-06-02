ولد عباس : أعضاء المكتب السياسي الجديد 4 مجاهدين و90 بالمائة جامعيين

أعلن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أن أعضاء المكتب السياسي الجديد منهم من كان يعمل في الخفاء ومنهم من كان يشتغل كوزير سابق.

مؤكدا أن 90 بالمائة من متخرجي الجامعات و4 منهم مجاهدين.

وذكر ولد عباس، على هامش إشرافه على اجتماع مع محافظي الحزب في تيزي وزو، أسماء ووظائف التي كانوا يشغلونها أعضاء المكتب السياسي الجديد.

حيث ضم المكتب السياسي 4 مجاهدين هم ليلى الطيب، سعيد بن دعيدة، أحمد بومهدي ومحمود كمامة.

كما ضم المكتب الجديد كل من غانية إيدالية وزيرة التضامن ومصطفى كريم رحيان وزير سابق ومديوان الوزير الأول، عبد المالك بوضياف وزير الصحة سابق،

سعيد لخضاري محافظ، محمد بوعبد الله محافظ شرشال، ماسي لطرش نائب سابق، محمد بوسماحة محافظ البيض، آدم قوبي محافظ لولاية تقرت، سعيد بوناب نائب،

محمد ناجب نائب عن ولاية عين الدفلى، محمد ملياتني نقابي، محمد أمين داود نائب، محمد بودالية محافظ غيلزان، أحمد غرشي مخافط قسنطينة.