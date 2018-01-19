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ولد عباس: أعطوا للمواطن قيمة باش متتكررش حادثة “سيدي بوزيد”

الوطني
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ولد عباس: أعطوا للمواطن قيمة باش متتكررش حادثة “سيدي بوزيد”
بقلم أمينة ج

قال الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أنه يجب إعطاء للمواطن قيمة وصون كرامته

وذلك من خلال الاستماع له والإستجابة لندائه، لأن ذلك يساهم في الاستقرار أمن الجزائر.

وذكّر جمال ولد عباس، خلال التقائه مع رؤساء المجالس الولائية للأفلان بمقر الحزب اليوم الجمعة، بحادثة” سيدي بوزيد” التي جرت في تونس، لما أقدم شاب على الانتحار من أجل كرامته.
وأكد أن السلم يأتي من المواطن وليس من الشرطة والجيش، لأن الجيش له مهام حماية الحدود والتراب الوطني.
وحرص ولد عباس على ضرورة إعطاء المواطن القيمة من خلال الاستماع لانشغالاتهم واستقبالهم.

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