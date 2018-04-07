ولد عباس :” إنجازات الرئيس ستكون سلاحنا في 2019 “

قال الأمين العام للأفلان، جمال ولد عباس، اليوم السبت، إنه قد تم جمع كل إنجازات رئيس الجمهورية طيلة فترة حكمه، وما تم بناءه للأجيال القادمة.

ولد عباس وخلال إجتماع له مع هيئة التنسيق، قال إنه تم جمع 48 ملف خاص بإنجازات رئيس الجمهورية.

مشيرا الى أن رئيس الجمهورية ورث إقتصادا ضعيفا جدا، ووضعا أمنيا جد مزري كانت تمر به الجزائر في أفريل 1999.

وفي هذا السياق قال الأمين العام، إن الملفات الخاصة بإنجازات الرئيس ستصبح مرجعا للأجيال القادمة.

مضيفا الى أن هذه الملفات سيتم إستخدامها كـ “سلاح” في 2019 خلال التحضير للإنتخابات الرئاسية.