عاجل

ولد عباس :” إنجازات الرئيس ستكون سلاحنا في 2019 “

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
ولد عباس :” إنجازات الرئيس ستكون سلاحنا في 2019 “
بقلم إيمان علي إسماعيل

قال الأمين العام للأفلان، جمال ولد عباس، اليوم السبت، إنه قد تم جمع كل إنجازات رئيس الجمهورية طيلة فترة حكمه، وما تم بناءه للأجيال القادمة.

ولد عباس وخلال إجتماع له  مع هيئة التنسيق، قال إنه تم جمع 48 ملف خاص بإنجازات رئيس الجمهورية.

مشيرا الى أن رئيس الجمهورية ورث إقتصادا ضعيفا جدا، ووضعا أمنيا جد مزري كانت تمر به الجزائر في أفريل 1999.

وفي هذا السياق قال الأمين العام، إن الملفات الخاصة بإنجازات الرئيس ستصبح مرجعا للأجيال القادمة.

مضيفا الى أن هذه الملفات سيتم إستخدامها كـ “سلاح”  في 2019 خلال التحضير للإنتخابات الرئاسية.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital