ولد عباس: اجتماع اللجنة المركزية هذا الثلاثاء وسنستجيب لمطالب الشعب بتغيير الوجوه

أكد جمال ولد عباس تلقي حزب الأفلان، ترخيصا بعقد اجتماع للجنة المركزية الثلاثاء المقبل، بناء على الطلب الذي تقدم به.

وأضاف ولد عباس في اتصال هاتفي مع تلفزيون “النهار” بحصة نقاش الجزائر، أن اللجنة المركزية للأفلان ستجتمع هذا الثلاثاء.

وقال ردا على سؤال حول إمكانية استقالته يوم الثلاثاء من منصب الأمين العام، قال إن الحزب يساير مطالب الشعب الجزائري

الذي دعا إلى تغيير الوجوه، ملمحا إلى إمكانية إعلان استقالته خلال هذا المؤتمر وعدم الترشح لخلافة نفسه لمرحلة جديدة.

وأوضح ولد عباس بأنه الأمين العام الوحيد الشرعي للأفلان، والمنتخب بالإجماع من قبل اللجنة المركزية، رغم ابتعاده بسبب صحي لـ5أشهر.

كما نفى ولد عباس رفع الحصانة عنه من قبل اللجنة القانونية لمجلس الأمة، معتبرا ذلك مجرد إشاعات وكلام فارغ.

وبخصوص تلقيه لاستدعاءات من قبل العدالة قال إنه لم يتلق أي استدعاء ولكن يمكن الحديث عن هذه المواضيع فيما بعد.