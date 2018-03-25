ولد عباس: استدعاء بن زعيم أمام لجنة الإنضباط هذا الأحد

استدعى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، السيناتور عبد الوهاب بن زعيم، لمثوله أمام لجنة الإنضباط.

وذلك يوم الأحد بتاريخ 1 أفريل الداخل، على الساعة العاشرة صباحا بمقر الحزب.

وحسب الإستدعاء الذي تحوز “النهار أونلاين” على نسخة منه، فسيمثل عضو مجلس الأمة المكلف بالتربية، أمام لجنة الإنضباط.

وذلك بسبب إرتكابه أخطاءا – يقول الإستدعاء-.

وللإشارة فقد طالب السيناتور بن زعيم، بإقالة وزيرة التربية نورية الوطنية بن غبريت، بعد أن فقدت السيطرة على القطاع.

بسبب سلسلة الإضرابات التي شنتها العديد من النقابات، الأمر الذي أدى إلى توقف الدراسة لمدة شهرين في بعض الولايات.

الأمر الذي أغضب الأمين العام للحزب العتيد ولد عباس، وأمر بإحالته على لجنة الإنضباط، اعتبره تدخلا في صلاحيات رئيس الجمهورية.

وحذر ولد عباس سابقا، مناضلي “الأفلان”، من خروجهم عن خط الحزب، بالقول:” ردوا بالكم ..لي يتحرك يحال على لجنة التأديب”.