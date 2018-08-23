ولد عباس: الأفلان إستجاب لنداء الرئيس بوتفليقة بخصوص “الجبهة الشعبية القوية”

قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس،أن حزبه”الأفلان” إستجاب لنداء الرئيس بوتفليقة بخصوص ضرورة بناء جبهة شعبية قوية.

وفي تصريح حصري لقناة “النهار” قال ولد عباس أن ،العديد من الأحزاب الوطنية والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني قد راسلت الحزب في هذا الإطار.

قائلاان هذه الفعاليات لها رغبة في الإنضمام الى الجبهة الشعبية لضمان إستقرار الجزائر التي أعلن عنها الرئيس في رسالته بمناسبة الإحتفال بيوم المجاهد.

وشبه ولد عباس نداء الرئيس بوتفليقة لبناء جبهة شعبية كنداء أول نوفمبر خاصة أن الظروف الحالية صعبة .

كاشفا عن لقاء قريب يجمعالشركاء السياسيين لتقوية الجبهة الشعبية،كما أنه لم يستبعد قيادة هذه الجبهة.

وخلال تصريحه،هاجم ولد عباس، المغرب الذي أغرق الجزائر بالمخدرات حسبه.