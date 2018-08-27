ولد عباس : الأفلان يُثمن مضمون رسالة الرئيس بوتفليقة الأخيرة

ثمن جمال ولد عباس الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني رسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الأخيرة بمناسبة الإحتفال ب20 اوت 1956 وكل مضامنيها

وخلال إجتماع مع أعضاء المكتب السياسي اليوم بمقر الحزب،قال ولد عباس، أن الرئيس ذكر في رسالته بالأبعاد الإستراتيجية التاريخية والإقتصادية والسياسية.

كما عرج أمين عام الأفلان على كل المكاسب التي تحققت منذ أن تقلد الرئيس بوتفليقة سدة الحكم و القفزة النوعية منذ العام 1999.

كما نوه بالأمن والإستقرار الذي تعرفه البلاد وخاصة الطمأنينة والسكينة التي تعرفها البلاد بفعل سياسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

وتحدث ولد عباس في تدخله،على التحديات الداخلية والخارجية التي وصفها بالخطيرة على الحدود، كما وجه تحية تقدير لقوات الجيش الوطني الشعبي والأسلاك المشتركة في حماية الوطن والوحدة الترابية.

وخلال الإجتماع اشاد ولد عباس بمناضلي الحزب خلال زيارته الأخيرة لقسنطينة وبجاية.