ولد عباس.. الجامعة الجزائرية حققت قفزة نوعية في العشرين سنة الماضية

أشرف الأمين العام للأفلان جمال ولد عباس بالقطب الجديد لجامعة تلمسان على افتتاح الجامعة الصيفية للمنظمة الطلابية التحالف من أجل التجديد الطلابي.

أكد ولد عباس أن ما قامت به الجزائر خلال العشرين سنة الماضية في ميدان التعليم العالي يعتبر من المعجزات معددا كل ما تم بناءه من جامعات ومرافق.

كما أكد المين العام للأفلان أن الآلاف من الإطارات والأطباء المتواجدين في كند وألمانيا واليابان ومختلف الدول دليل على أن الجامعة الجزائرية أنجبت إطارات في أعلى مستوى.

كما قال ولد عباس للطلبة أنه من حسن حضهم أن لهم رئيس مثل بوتفليقة ولا أحد سيخلفه.

وفي رده على من تساءل عن أهداف لقاءات الأمين العام للأفلان قال ولد عباس أنها تدخل في إطار الحملة الإنتخابي.