ولد عباس: الرئيس بوتفليقة خدم الجزائر على مدار سنوات طويلة

قال جمال ولد عباس الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني،أن قيادة الحزب ومنها الشعب الجزائري تقف خلف الرئيس بوتفليقة.

وقال أن رئيس الجمهورية كافح على مدار سنوات طويلة من أجل الجزائركمجاهد ومقاوم ثم مناضل وأخيرا كرئيس للجمهورية خدمة للبلاد والعباد.

وأضاف ولد عباس،أن الرئيس بوتفليقة ومنذ سنة 18 سنة وهو في خدمة الشعب وهو ما يحتم عليه كحزب واطارات وشعب.

بضرورة الوقوف الى جانب الرئيس بوتفليقة نظير ماقدمه وما يشهد التاريخ على ذلك.

تصريحات ولد عباس جاءت خلال لقاء جهوي للمنتخبين وإطارات الحزب لشرق البلاد.