ولد عباس..الرئيس بوتفليقة مرشحنا للإنتخابات الرئاسية المقبلة

قال جمال ولد عباس الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ، اليوم أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هو مرشح الحزب للإنتخابات الرئاسية المقبلة.

وخلال لقاء تشاوري مع أمين حزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي بمقر الأفلان” الأحرار الستة” قال،أن المكتسبات المحققة هي رصيد كاف للرئيس.

وأضاف، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كان ومازال يدعو لدولة إجتماعية،وأن مناشدة الحزب لإستمرار الرئيس نابع لما قدمه خدمة للبلاد على مدار 20 سنة من حكمه.

ورفض ولد عباس الرد عن سؤال طرح عليه ،بأن حزب الأفلان “يضغط” على الرئيس بوتفليقة من أجل الإستمرار والترشح للإستحقاقات المقبلة العام 2019.