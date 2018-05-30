ولد عباس: النظال دوام والمسؤولية أعوام

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ولد عباس: النظال دوام والمسؤولية أعوام
بقلم عمر تدريست

دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس مناضلي الحزب الذين تم تغيير مهامهم إلى تمالك أنفسهم من الغضب.

وقال ولد عباس على هامش ترأسه إجتماعا للمكتب السياسي، أن التغييرات التي حصلت هي متوقعة وهذه هي سنة الحياة،خاصة وأنه من كان وزيرا وأصبح رئيس مكتب سياسي.

وهنالك من كان عضوا في مجلس الأمة وأصبح نائب بالبرلمان ، وهنالك من كان محافظا فأصبح وزيرا.

وأضاف الأمين العام للأفلان مخاطبا مناضلي الحزب أن المسؤولية لا تدوم، مشيرا إلى ان المناضلين الذين يغضبون عندما يغادرون المسؤولية هم على خطأ.

وللإشارة، قام، اليوم الأربعاء، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس بتغييرات على المستوى السياسي للحزب.

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