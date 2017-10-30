ولد عباس : ” بن فليس “خائن” وقايد صالح “أرقاز”

أكد الأمين العالم لحزب جبهة التحرير الوطني ،جمال ولد عباس،أن عهد الوصول الى الحكم فقوق الدبابة، انتهى.

زعيم الحزب “العتيد” وفي حوار تلفزيوني لقناة النهار ، تطرق الى عديد القضايا،حيث أكد أن الجيش لن يصنع الرئيس القادم

وفي سياق رده على الأصوات المشككة في”صحة الرئيس”شدد جمال ولد عباس،أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يتابع عن كثب كل الملفات .

وتابع زعيم “الافلان” بالقول”ان الرئيس بوتفليقة هو، من يعين ،وينهي مهام كبار اطارات الدولة”.

وفي السياق ذاته ،جدد ولد عباس نفي تنظيم انتخابات ،رئاسية مسبقة ،لافتا الى بوتفليقة سيكمل عهدته الى غاية 2019

الى ذلك ذهب ولد عباس ليؤكد،ان الرئيس بوتفليقة سيختار مرشح “الأفلان”في رئاسيات 2019، وان فصيله،لن يرض أو يدعم مرشحا خارج الأفلان”.

وتطرق الرجل الاول في الافلان الى المؤسسة العسكرية ،بقوله” القايد صالح اثبت ولاءه للرئيس بوتفليقة”.

مؤكدا،أيضا، وفاء المؤسسة العسكرية للرئيس ،ووصف القايد صالح بـ “أرقاز”وأن “الرئيس القادم في رأسي والجماعة تعرفه”

وفي ثلاثية تختصر موقف “الافلان “،وصف ولد عباس، شقيق الرئيس بالرجل الذكي، و”يحشم من خياله “و”يعرف ماذا يفعل” .

أما رئيس الحكومة الاسبق علي بن فليس ،فقد وصفه زعيم الافلان ، بالخائن الذي طعن الرئيس بوتلفيقة في الظهر.

وأن التاريخ سيحكم على قائد المخبارات الجنرل توفيق .

وبشأن الجدل القائم حول ما عرف بـ1000 مليار دولار ، فقد أكد المتحدث ،ان الدولة صرفت 800 مليار دولار منذ وصول بوتفليقة الى سدة الحكم.