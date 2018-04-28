ولد عباس: بوتفليقة أعاد السلم للجزائر وأخطأ في أمور يمكن إصلاحها

قال جمال ولد عباس، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أنه يحق لنا التحدث عن إنجازات الرئيس سواءً كانت إيجابية أوسلبية.

وأضاف ولد عباس خلال لقائه مع ممثلي التنظيمات الطلابية، أن هذه السنة هي السنة الأخيرة من العهدة الإنتخابية لرئيس الجمهورية.

مفيدا بأنه منذ اعتلائه كرسي الرئاسة قام بالعديد من المبادرات القيمة والفعالة للشعب الجزائري غير أنه أخطأ في أمور يمكن إصلاحها.

وأكد أن أول عملية قام بها الرئيس التزامه أمام الشعب في إطفاء نار الفتنة سنة 1999، ناشد الشعب للهدوء والعودة إلى الطمأنينة.

بفضل الوئام المدني في 16 سبتمبر 1999، لأن المكسب الرئيسي هو الطمأنينة والسلم والاستقرار هو المكسب الأول الذي يسجل على الرئيس.