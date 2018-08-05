ولد عباس: “بوتفليقة سيفوز 100 بالمئة بالإنتخابات.. وحنا ماكان والو بلا بيه”

قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، اليوم أن الرئيس بوتفليقة قدم الكثير للجزائر بصفته رئيسا للبلاد منذ حوالي 20سنة خلت.

وقال في لقاء تشاوري مع بلقاسم ساحلي أمين عام التحالف الوطني الجمهوري، قال ولد عباس بأن الرئيس بوتفليقة سيفوز بالإنتخابات حال ترشحه لها.

وقال بلغة العامية أمام الحاضرين “حنا ماكان والو بلا بوتفليقة”.

ولد عباس قال ،بأن له برنامج ومخطط سيعمل من أجله مع كل من الأحزاب السياسية الناشطة التي تتفق معه في وجهات النظر خدمة لمستقبل البلاد والأجيال القادمة.

وأضاف أنه على الرغم من الأزمة المالية وإنخفاض أسعار البترول فإن الجزائر إستطاعت أن تكون في وضع مريح بفضل السياسة الرشيدة للرئيس.

كما أن الحزب قد أعد خطة 2020-2030 والتي ستسمح حسبه بأن تكون الجزائر في حالة من الإرتياح ومواجهة أي أزمة يمكن أن تحدث.

وفي رده على سؤال أحد الصحفيين بأن الحزب يمارس ضغاطا على الرئيس رفض ولد عباس الرد وقال جئت للحديث عن إنجازات الإنجازات المحققة لا غير.