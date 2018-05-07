ولد عباس :” بوتفليقة  كلّفني بمتابعة ملف ضحايا الإرهاب وبن بلة كان الوسيط مع من سلّموا سلاحهم”

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ولد عباس :” بوتفليقة  كلّفني بمتابعة ملف ضحايا الإرهاب وبن بلة كان الوسيط مع من سلّموا سلاحهم”
بقلم إيمان علي إسماعيل

قال الأمين العام للأفلان، اليوم الإثنين، إنّ رئيس الجمهورية كلّفه شخصيا بمتابعة ملف ضحايا الإرهاب.

فيما كان بن بلة مُكلفا بالعمل كوسيط بين الدولة والإرهابيين الذين سلّموا السلاح بعد المصادقة على المصالحة الوطنية، حسب ولد عباس.

ولد عباس وخلال لقاء مع المكلفين بالإعلام على مستوى المحافظات اليوم، قال إن الجزائر قد استعادت سلمها واستقرارها.

بفضل السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية.

وفي هذا السياق أشار ولد عباس إلى أن رئيس الجمهورية كلّفه خلال فترة المصالحة الوطنية بمتابعة ملف ضحايا الإرهاب.

فيما كان رئيس الجمهورية الأسبق أحمد بن بلة مكلف بالعمل كوسيط مع الإرهابيين الراغبين في تسليم أسلحتهم والنزول من الجبال.

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