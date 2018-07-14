ولد عباس: “بوتفليقة لا يحتاج إلى حملة إنتخابية.. و لايوجد دولة توزع 56 ألف سكن في يوم”

أكد اليوم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أن لدى حزبه موقف ثابت من رئاسيات 2019 وواضح.

وأن الأفلان يأمل أن يواصل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، المهمة ما بعد 2019

وأضاف ولد عباس أنه عشرون سنة وهو وزير مع الرئيس وسيتكلم على الخامسة السادسة والسابعة.

ونفى الأمين العام للحزب العتيد أن يكون الحزب يقوم بحملة إنتخابية لبوتفليقة، ليتساءل-ولد عباس- قائلا: ” لكن صراحة هل بوتفليقة يحتاج لحملة إنتخابية؟ “.

وقال ولد عباس أن البلاد كانت في حالة كارثية في 1999، ولكن تدريجيا لما بوتفليقة أصبح رئيسا تحسنت الأوضاع.

أين تم القضاء على المديونية الخارجية، وتوفير العمل والسكن.

مؤكدا أنه لا توجد أي دولة في العالم توزع 56 ألف وحدة سكنية في يوم واحد