ولد عباس: بوتفليقة معجزة الجزائريين وقراراته تخمد نار الفتنة 

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، أن قرارات رئيس الجمهورية بعد العزيز بوتفيلقة، لها دور كبير في إخماد نار الفتنة.

جمال ولد عباس وخلال ندوة صحفية عقدها بفندق الأروقة الذهبية، قال :”أن الرئيس بوتفليقة رجل المعجزات، لا يتحرك كثيرا ولا يتكلم كثيرا،”

مضيفا “أن الرئيس بوتفليقة يراقب عن كثب مجريات الأوضاع بالبلاد سواء على المستوى السياسي أو الاجتماعي و الاقتصادي”.

وأكد ولد عباس ، أن بوتفليقة يتدخل في حال رأى أن الأوضاع خرجت عن نطاقها.

معتبرا أن خرجات بوتفليقة وقراراته قوية، لها دور في كبير في إخماد غليان الجبهة الاجتماعية.

مستدلا بمثال ثورة الزيت والسكر التي قام بها شباب في سنة 2011، حيث تدخل الرئيس بوتفليقة مباشرة.

وتم إخمادها في ثلاثة أيام لتختفي أثارها إلى غاية اليوم.