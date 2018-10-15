ولد عباس: بوحجة تمرد على الدولة 

طلب مساء اليوم الأمين العام للأفلان جمال ولد عباس رسميا من بوحجة وبإسم الحزب تقديم إستقالته فورا لإستقرار البرلمان.

وأضاف ولد عباس أن محاولاتنا مع بوحجة لم تفلح وسأراسله رسميا لإحترام التقاليد وتقديم الإستقالة، لأنه تمرد على الدولة.

وجاء هذا القرار عقب إجتماع المكتب السياسي للحزب اليوم والذي رفع الغطاء السياسي عن رئيس البرلمان السعيد بوحجة، وإحالته على لجنة الإنضباط.

وللإشارة فقد قررت 5 كتل برلمانية سحب الثقة من بوحجة وطلب منه الإستقالة من منصبة، إلا أن رئيس البرلمان يرفض التخلي عن منصبه.