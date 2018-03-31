ولد عباس: ترقية 10 ولايات منتدبة إلى ولايات في الأسابيع المقبلة

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أنه سيتم الإعلان عن ترقية 10 ولايات منتدبة إلى ولايات بكامل الصلاحيات، خلال الأسابيع المقبلة.

وقال ولد عباس خلال لقائه بمناضلي حزب “الأفلان” بتمنراست، أن الرئيس بوتفليقة أمر الحكومة، بإعادة النظر في الخريطة الإدراية للولايات المنتدبة.

من خلال ترقية 10 ولايات منتدبة إلى ولايات بكامل الصلاحيات، والذي سيعلن عنها في الأسابيع المقبلة.

ولد عباس وخلال لقائه بمناضلي حزب “الأفلان” بتمنراست، أن الرئيس بوتفليقة وعد ووفى بوعده لسكان الجنوب.

خاصة بعد تجسيد مشرعي القرن “الغاز والماء” وربطها بالولايات الجنوبية.

وأكد ولد عباس” أن مشروع نقل الغاز الطبيعي من عين صالح لتمنراست على طول 530 كلم سينطلق قريبا”

مشيرا إلى أن الرئيس بوتفليقة يحرص على تلبية احتياجات الموطنين بالجنوب خاصة.