ولد عباس: حصيلة إنجازات الرئيس ستقدم له خلال هذا الأسبوع

قال جمال ولد عباس الأمين العام لحزب الأفلان، أن الحزب قام بجرد كافة إنجازات الرئيس منذ توليه لكرسي الرئاسة.

مشيرا خلال ندوة صحفية، إلى أن الحزب بادر في تقييم إنجازات رئيس الجمهورية منذ 20 سنة وسيتم تقديمها هذا الأسبوع.

مفيدا بأنه تم تحصيل أكثر من 1000 مليار دولار صرفت خلال فترة توليه لحكم الجزائر.

مضيفا أن تلك الأموال كانت نتيجة بناء المدارس والجامعات وحتى الطرقات والسدود.

مكذبا من إتهموا الرئيس وتساؤلوا عن مصير 800 مليار دولار أين ذهبت؟.

مؤكدا أن العملية جاءت حفاظا على كل ما أنجز كما أنها تعد البنية التحتية لأبناء وأجيال الإستقلال.

مفيدا بأن الجزائر واقفة بسيادتها ونداء رئيس الجمهورية جاء في وقته .

وأكد ولد عباس أن الأفلان واقف مع الرئيس ليس لمصالح شخصية وإنما لمصير الجزائر ووفاءا له ما قدمه طيلة 20 سنة.