ولد عباس: “حنكة النواب ويقضتهم سمحت للأفلان أن ينتصر على بوحجة”

أصيب 5 أشخاص مساء اليوم الثلاثاء في حادث مرور وقع بمنطقة "بوتياس" بالمدخل الغربي لبلدية "الميلية" شرق ولاية جيجل .
وتمثل الحادث في اصطدام حافلة للنقل…
نظم أمن ولاية البليدة الحملة السنوية الثالثة للتبرع بالدم، حيث قام المركز الطبي الاجتماعي التابع للمصلحة الولائية للصحة والنشاط الاجتماعي والرياضات،
وبالتنسيق مع مركز حقن الدم…
أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس ان رئيس الكتلة البرلمانية للافلان معاذ بوشارب هو المرشح الرسمي لخلافة بوحجة.
وقال ولد عباس في…
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