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ولد عباس: “حنكة النواب ويقضتهم سمحت للأفلان أن ينتصر على بوحجة”

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ولد عباس: “حنكة النواب ويقضتهم سمحت للأفلان أن ينتصر على بوحجة”
بقلم نسرين محفوف

قال الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، اليوم الثلاثاء، أن يقضة نواب المجلس الشعبي الوطني، هي من سمحت للأفلان أن يخرج منتصرا في معركته ضد بوحجة.


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