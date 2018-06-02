ولد عباس : “رسائلكم لا تقلقنا لأننا من الشعب”

في أول رد من الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، حول الرسالة المسيئة لرئيس الجمهورية.

وهي الرسالة التي تم بثها من بروكسل، حيث أكد ولد عباس أنها لا تقلق أي أحد، لأننا من إرادة الشعب.

ولد عباس وفي تصريح صحفي اليوم السبت، قال إن ما تم بثه حول الرئيس لا يقلقنا، لأن من نشرها لا يمثل الشعب.

وبخصوص مرشح الأفلان في الرئاسيات المقبلة فقد أكد أنه سيكون من الأفلان، مضيفا “رئيسنا من الأفلان وفاهم يفهم”.

كما أوضح الامين العام للأفلان أن الحزب ينتظر رد الرئيس وإشارته بعد طلبنا للإستمرارية.