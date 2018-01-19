قال جمال ولد عباس الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، أنه تطرق رفقة السفير الأمريكي إلى القضية الفلسطينية وخطاب جون كينيدي.

وأضاف ولد عباس خلال لقائه مع رؤساء المجالس الولائية للأفلان، أن السفير الأمريكي طلب لقاءنا بالحزب وكان له ذلك.

وطرح السفير الأمريكي سؤال حول نجاح الحزب فأشرت “أن سرّ نجاح الأفلان هو الشعب”، وذكرته بخطاب جون كينيدي.

الذي ألقاه في جويلية 1957 وهو أول خطاب أثناء الثورة، ولأنه منذ 60 سنة بعد الإستقلال الأفلان نابع من الشعب،

مشيرا إلى أنه تطرق أيضا إلى القضية الفلسطينية، وأكد أن موقف الحزب من القضية الفلسطينية، هو موقف الحكومة.

وموقف الرئيس عيد العزيز بوتفليقة خاصة قضية القدس ولا تراجع في ذلك.