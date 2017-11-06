في خرجة جديدة للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، بعد عودته من العاصمة الروسية موسكو.

قال في تجمع شعبي نشطه اليوم ببلدية جسر قسنطينة بالعاصمة، “جئتكم مسلح من موسكو، جئت بالميسيل”، يقصد الصواريخ الحربية.

وقال ولد عباس، “لقد جئت إلى تجمع جسر قسنطينة مباشرة من موسكو، بعد مشاركتي في المنتدى العالمي حول الشعب الموحد”.

وهو محمل بالصواريخ الروسية، في إشارة منه إلى أنه عاد للحملة الإنتخابية التي شبهها ضمنيا بـ”الحرب”.

أين قال لن أسامح أي أحد مس الأفلان، وما قيل في غيابي لا حدث.

واعتبر أن الذين يهاجمون الحزب العتيد، غيورين منه كون الرئيس بوتفليقة هو رئيس الحزب.