ولد عباس: فتح مكاتب للإستماع لانشغالات المواطنين

كشف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، اليوم، أنه سيتم فتح مكاتب يتم استقبال المواطنين فيها والاستماع إلى انشغالاتهم.

وخلال اللقاء الذي عقده جمال ولد عباس مع رؤساء المجالس الولائية، أشار إلى أنه هناك احصائيات لكل المحافظات والقسمات المفتوحة.

وسيتم تعيين شخص على مستوى القسمات يتكفل بالاستماع للمواطن الجزائري البسيط، قائلا:” المنتخب يستقبل في القسمة “.

كما أعطى الأمين العام للأفلان توصيات خاصة بإعطاء الوقت الللازم والاستماع لكل انشغلات المواطن الجزائري.

وهذا من أجل إقرار السلم والحفاظ على استقرار البلاد.